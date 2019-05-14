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НБУ випустить пам’ятну монету “100 років Одеській кіностудії”

НБУ випустить пам’ятну монету “100 років Одеській кіностудії”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Національний банк України відсьогодні вводить в обіг пам’ятну монету “100 років Одеській кіностудії” номіналом 5 грн, передає УНН з посиланням на прес-службу банку.

“Присвячена відомій українській кіностудії, за багаторічну історію якої створено велику кількість популярних фільмів. Одеська кіностудія художніх фільмів організована у 1919 році на основі кількох приватних виробництв („Мірограф“ (1907), „Мізрах“ (1914), кінофабрика К. Борисова та кінофабрика Д. Харитонова). На кіностудії свою творчу діяльність розпочав О. Довженко (фільми „Звенигора“, „Арсенал“), працював Л. Курбас („Шведський сірник“), художник і режисер І. Кавалерідзе („Злива“), відбулося творче становлення К. Муратової, тут працювали актори М. Заньковецька, Н. Ужвій, Г. Юра та багато інших”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на кіностудії знято більше 300 фільмів, побудовано понад 1 500 декорацій до популярних фільмів, серед яких — “В’язень замку Іф”, “Місце зустрічі змінити не можна”, “У пошуках капітана Гранта”, “Десять негренят”, “Зелений фургон”, “Д’Артаньян і три мушкетери” та інші.

У НБУ зазначили, що монета виготовлена з металу нейзильбер.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, над яким напис Україна, під гербом на матовому тлі — будівля кіностудії. На реверсі монети зображено стилізований напис року заснування кіностудії — 19/19; ліворуч унизу на матовому тлі — дзеркальний абрис ретро-кінокамери; угорі праворуч на дзеркальному тлі — кінохлопавка (інструмент, який застосовують для синхронізації звуку та зображення під час зйомок).

Нагадаємо, НБУ відкрив онлайн-передзамовлення пам’ятних монет.

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