НБУ відкрив онлайн-передзамовлення пам'ятних монет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Выдсьогодні Нацбанк дозволив попередньо замовляти пам'ятні монети через інтернет, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
Як зазначили у прес-службі, з 26 квітня 2019 року, для попереднього онлайн-замовлення стануть доступними дві пам’ятні монети, заплановані для введення 14 травня 2019 року. Це "Панас Саксаганський" - монета номіналом 2 гривні з нейзильберу, та "100 років Одеській кіностудії" номіналом 5 гривень, з того ж матеріалу.
В НБУ повідомили, що забронювати їх можна на спеціальному онлайн-порталі https://bank.gov.ua/webselling
Як повідомляв УНН, Національний банк України 21 травня проведе електронний біржовий аукціон з продажу пам’ятних монет "Мгарський Спасо-Преображенський монастир".