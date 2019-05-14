НБУ выпустит памятную монету "100 лет Одесской киностудии"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение памятную монету "100 лет Одесской киностудии" номиналом 5 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
"Посвящена известной украинской киностудии, за многолетнюю историю которой создано большое количество популярных фильмов. Одесская киностудия художественных фильмов организована в 1919 году на основе нескольких частных производств ("Мирограф" (1907), "Мизрах" (1914), кинофабрика К. Борисова и кинофабрика Д. Харитонова). На киностудии свою творческую деятельность начал А. Довженко (фильмы "Звенигора", "Арсенал"), работал Л. Курбас ("Шведская спичка"), художник и режиссер И. Кавалеридзе ("Ливень"), произошло творческое становление К. Муратовой, здесь работали актеры М. Заньковецкая, Н. Ужвий, Г. Юра и многие другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на киностудии снято более 300 фильмов, построено более 1500 декораций к популярным фильмам, среди которых - "Узник замка Иф", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Зеленый фургон", "Д'Артаньян и три мушкетера" и другие.
В НБУ отметили, что монета изготовлена из металла нейзильбер.
На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись Украины, под гербом на матовом фоне - здание киностудии. На реверсе монеты изображен стилизованный надпись года основания киностудии - 19/19; слева внизу на матовом фоне - зеркальный абрис ретро-кинокамеры; вверху справа на зеркальном фоне - кинохлопавка (инструмент, применяемый для синхронизации звука и изображения во время съемок).
Напомним, НБУ открыл онлайн-предзаказ памятных монет.