НБУ выпустит памятную монету "100 лет Одесской киностудии"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51054 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 76873 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93141 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100907 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124525 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112051 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130166 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130219 просмотра

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НБУ выпустит памятную монету "100 лет Одесской киностудии"

НБУ выпустит памятную монету "100 лет Одесской киностудии"

Киев  •  УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит в обращение памятную монету "100 лет Одесской киностудии" номиналом 5 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.

"Посвящена известной украинской киностудии, за многолетнюю историю которой создано большое количество популярных фильмов. Одесская киностудия художественных фильмов организована в 1919 году на основе нескольких частных производств ("Мирограф" (1907), "Мизрах" (1914), кинофабрика К. Борисова и кинофабрика Д. Харитонова). На киностудии свою творческую деятельность начал А. Довженко (фильмы "Звенигора", "Арсенал"), работал Л. Курбас ("Шведская спичка"), художник и режиссер И. Кавалеридзе ("Ливень"), произошло творческое становление К. Муратовой, здесь работали актеры М. Заньковецкая, Н. Ужвий, Г. Юра и многие другие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на киностудии снято более 300 фильмов, построено более 1500 декораций к популярным фильмам, среди которых - "Узник замка Иф", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Зеленый фургон", "Д'Артаньян и три мушкетера" и другие.

В НБУ отметили, что монета изготовлена из металла нейзильбер.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, над которым надпись Украины, под гербом на матовом фоне - здание киностудии. На реверсе монеты изображен стилизованный надпись года основания киностудии - 19/19; слева внизу на матовом фоне - зеркальный абрис ретро-кинокамеры; вверху справа на зеркальном фоне - кинохлопавка (инструмент, применяемый для синхронизации звука и изображения во время съемок).

Напомним, НБУ открыл онлайн-предзаказ памятных монет.

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