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НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"

НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"

Київ • УНН

 • 252313 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національний банк України визнав ділову репутацію єдиного акціонера “Мотор-банку” В'ячеслава Богуслаєва небездоганною та на рік відсторонив його від права використання голосу за 100% акцій банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає УНН.

Цитата

"Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ “Мотор-банк” Богуслаєва В'ячеслава Олександровича небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за 100% акцій АТ “Мотор-Банк” строком на 1 рік", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Нацбанк ухвалив таке рішення через наявність у Богуслаєва російського громадянства з 2000 року.

Відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яку призначить НБУ, повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, за підозрою у державній зраді СБУ затримала екснардепа, президента “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у незаконному постачанні в росію українських авіадвигунів.

4 листопада стало відомо про арешт майна Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Загальна сума арештованого становить майже 1 млрд грн.

Українські Національні Новини

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