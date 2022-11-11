НБУ відсторонив Богуслаєва від управління його "Мотор-Банком"

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"Національний банк визнав ділову репутацію власника істотної участі, єдиного акціонера АТ “Мотор-банк” Богуслаєва В'ячеслава Олександровича небездоганною та застосував до нього захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використання права голосу за 100% акцій АТ “Мотор-Банк” строком на 1 рік", – ідеться у повідомленні.

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Нацбанк ухвалив таке рішення через наявність у Богуслаєва російського громадянства з 2000 року.

Відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", право голосу щодо відповідних акцій банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи, яку призначить НБУ, повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, за підозрою у державній зраді СБУ затримала екснардепа, президента “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у незаконному постачанні в росію українських авіадвигунів.

4 листопада стало відомо про арешт майна Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі". Загальна сума арештованого становить майже 1 млрд грн.