НБУ отстранил Богуслаева от управления его "Мотор-Банком"

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"Национальный банк признал деловую репутацию владельца существенного участия, единственного акционера АО “Мотор-банк” Богуслаева Вячеслава Александровича небезупречной и применил к нему меру влияния в виде временного, до устранения нарушения, запрета использования права голоса за 100% акций АО “Мотор-Банк” сроком на 1 год", – говорится в сообщении.

Детали

Нацбанк принял такое решение из-за наличия у Богуслаева российского гражданства с 2000 года.

Согласно закону "О банках и банковской деятельности", право голоса по соответствующим акциям банка, а также право участвовать в управлении банком переходят к доверенному лицу, которое назначит НБУ, сообщили в пресс-службе.

Напомним

Как писал ранее УНН, по подозрению в государственной измене СБУ задержала экс-нардепа, президента “Мотор Сич” Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в незаконной поставке в россию украинских авиадвигателей.

4 ноября стало известно об аресте имущества Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор-Сичи". Общая сумма арестованного составляет около 1 млрд грн.