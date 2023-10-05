НБУ ухвалив рішення про ліквідацію Укрбудінвестбанку

Цитата

"Національний банк України, керуючись вимогами статті 15 Закону України "Про Національний банк України", статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 5 жовтня 2023 року № 350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Український будівельно-інвестиційний банк", - йдеться в повідомленні.

Деталі

7 вересня 2023 року Правління Національного банку України ухвалило рішення віднести Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.

Доповнення

Правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства "АКБ "КОНКОРД".