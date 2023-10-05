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НБУ принял решение о ликвидации Укрстройинвестбанка

НБУ принял решение о ликвидации Укрстройинвестбанка

Киев • УНН

 • 671000 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Укрстройинвестбанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на НБУ.

Цитата

"Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "о системе гарантирования вкладов физических лиц", учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 года № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", - говорится в сообщении.

Детали

7 сентября 2023 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести Укрстройинвестбанк к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка Украины в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

Дополнение

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации акционерного общества "АКБ "КОНКОРД".

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