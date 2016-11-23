НБУ надасть трьом банкам 1,3 млрд грн для підтримки ліквідності

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У середу 23 листопада за результатами чергового кількісного тендеру з рефінансування банків було задоволено заявки трьох банків на загальну суму 1,339 млрд грн, з процентною ставкою у розмірі 16% річних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.