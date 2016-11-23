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НБУ надасть трьом банкам 1,3 млрд грн для підтримки ліквідності

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У середу 23 листопада за результатами чергового кількісного тендеру з рефінансування банків було задоволено заявки трьох банків на загальну суму 1,339 млрд грн, з процентною ставкою у розмірі 16% річних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.

НБУ надасть трьом банкам 1,3 млрд грн для підтримки ліквідності

"23.11.2016 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків в загальній сумі 1 339,0 млн грн. за процентною ставкою у розмірі 16,00 % річних", — сказано в повідомленні регулятора.

Нагадаємо, 9 листопада за результатами чергового кількісного тендеру з рефінансування банків було задоволено заявки трьох банків на загальну суму 1,035 млрд грн з процентною ставкою у розмірі 16% річних.

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