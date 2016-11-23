НБУ предоставит трем банкам 1,3 млрд грн для поддержания ликвидности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В среду 23 ноября по результатам очередного количественного тендера по рефинансированию банков были удовлетворены заявки трех банков на общую сумму 1,339 млрд грн, с процентной ставкой в размере 16% годовых. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
"23.11.2016 состоялся очередной количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков в общей сумме 1339,0 млн грн. с процентной ставкой в размере 16,00% годовых", - говорится в сообщении регулятора.
Напомним, 9 ноября по результатам очередного количественного тендера по рефинансированию банков были удовлетворены заявки трех банков на общую сумму 1,035 млрд грн с процентной ставкой в размере 16% годовых.