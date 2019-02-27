НБУ хоче звузити сферу використання готівки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Національний банк України планує звузити сферу використання готівки. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.
"Національний банк планує впровадити низку заходів з метою звуження сфери використання готівки", - йдеться в повідомленні.
У фінрегуляторі уточнили, що йдеться, зокрема, про:
-
- зниження граничної суми розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тисяч гривень до 15 тисяч гривень (тобто встановлення її у розмірі, що не перевищує 10% від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;
-
- обмеження у розмірі до 15 тисяч гривень включно готівкових розрахунків фізичних осіб – довірених осіб суб’єктів господарювання, які отримали готівку під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок такого суб’єкта господарювання;
-
- обов’язок суб’єктів господарювання у разі зняття готівкових коштів з поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків з фізичними особами надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, та інші документи, що необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта.
-
Для цього НБУ розробив проект постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". Його розробили, для звуження сфери використання готівки, сприяння зменшенню тінізації економіки, подальший розвиток безготівкового сегменту, а також забезпечення стабільності надходження готівки до банківської системи.
"Водночас гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 тисяч гривень уключно залишиться без змін. Крім того, безготівкові розрахунки суб’єктів господарювання можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі", - додали у регуляторі.
Як повідомляв УНН, у готівковому обігу України перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн.
Нагадаємо, НБУ пояснив, що підвищення попиту на готівкову валюту викликаний особливістю роботи тіньового сектору української економіки.