НБУ хочет сузить сферу использования налички
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальный банк Украины планирует сузить сферу использования наличных денег. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Национальный банк планирует внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных", - говорится в сообщении.
В финрегуляторе уточнили, что речь идет, в частности, о:
-
- снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тысяч гривен до 15 тысяч гривен (то есть установления ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу;
-
- ограничения в размере до 15 тысяч гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования;
-
- обязанность субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.
-
Для этого НБУ разработал проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Его разработали для сужения сферы использования наличных, содействие уменьшению тенизации экономики, дальнейшее развитие безналичного сегмента, а также обеспечения стабильности поступления наличности в банковскую систему.
"Вместе с тем предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тысяч гривен включительно останется без изменений. Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления на требованию клиентов в полном объеме", - добавили в регуляторе.
Как сообщал УНН, в наличном обороте Украины находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн.
Напомним, НБУ объяснил, что повышение спроса на наличную валюту вызван особенностью работы теневого сектора украинской экономики.