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НБУ хочет сузить сферу использования налички

НБУ хочет сузить сферу использования налички

Киев  •  УНН

 • 15745 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальный банк Украины планирует сузить сферу использования наличных денег. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Национальный банк планирует внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных", - говорится в сообщении.

В финрегуляторе уточнили, что речь идет, в частности, о:

  • снижение предельной суммы расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тысяч гривен до 15 тысяч гривен (то есть установления ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу;
  • ограничения в размере до 15 тысяч гривен включительно наличных расчетов физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования;
  • обязанность субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.

Для этого НБУ разработал проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Его разработали для сужения сферы использования наличных, содействие уменьшению тенизации экономики, дальнейшее развитие безналичного сегмента, а также обеспечения стабильности поступления наличности в банковскую систему.

"Вместе с тем предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тысяч гривен включительно останется без изменений. Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления на требованию клиентов в полном объеме", - добавили в регуляторе.

Как сообщал УНН, в наличном обороте Украины находилось наличности на общую сумму 400,1 млрд грн.

Напомним, НБУ объяснил, что повышение спроса на наличную валюту вызван особенностью работы теневого сектора украинской экономики.

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