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НБУ дозволив ввозити в Україну без підтверджувальних документів понад 10 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банку України спростив процедуру ввезення в Україну резидентами іноземної валюти у готівці. Про це йдеться у постанові регулятора від 12 грудня "Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України", яка набула чинності 14 грудня, передає УНН.

"Фізична особа-резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі", - йдеться у постанові.

Тобто, головна умова ввезення валюти – її декларування на митниці.

Водночас, вивезення за межі України фізичними особами-резидентами готівки в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, здійснюється за наявності документів, що підтверджують зняття ними готівки з власних рахунків у банках, і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Нагадаємо, у НБУ повідомили про зростання грошової маси в Україні.

 

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