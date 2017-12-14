НБУ разрешил ввозить в Украину без подтверждающих документов более 10 тысяч евро
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины упростил процедуру ввоза в Украину резидентами иностранной валюты наличными. Об этом говорится в постановлении регулятора от 12 декабря "О внесении изменений в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которая приобрела силу 14 декабря, передает УНН.
"Физическое лицо-резидент имеет право ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличность в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро, при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме", - говорится в постановлении.
То есть, главное условие ввоза валюты - ее декларирование на таможне.
В то же время, вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч евро, осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ними наличности из собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) исключительно на ту сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч евро.
Документы, подтверждающие снятие наличных с собственных счетов в банках физическими лицами-резидентами в целях ее вывоза действуют в течение 90 календарных дней со дня снятия ими наличных с собственных счетов в банках.
Напомним, в НБУ сообщили о росте денежной массы в Украине.