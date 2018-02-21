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НБУ: дохідність депозитів у 2017 році знизилась

НБУ: дохідність депозитів у 2017 році знизилась

Київ • УНН

 • 9419 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Минулого року вартість депозитів в Україні помітно знизилась. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.

“Вартість депозитів у 2017 році помітно знизилась. Загалом у 2017 році ставки за депозитами знизилися на 3,2 відсоткові пункти для вкладів у гривні — до 14,3% річних (за річними вкладами)”, — сказано у повідомленні.

Водночас, зазначається, що після поетапного підвищення Нацбанком облікової ставки до 16%, вартість гривневих короткострокових вкладів (до 6 місяців) зросла на 0,2-0,4 відсоткові пункти у порівнянні з жовтнем 2017 року, коли ставку було підвищено вперше.

“Вартість валютних депозитів населення зберігається на історично низькому рівні 3,7% (річні депозити)”, — додали у НБУ.

При цьому, за даними регулятора, протягом року обсяги депозитів населення зросли у гривні на 22,4%, у валюті — обсяги не змінилися.

“Найактивніше залучав гривневі кошти населення ПриватБанк, валютні — Ощадбанк”, — розповіли у Нацбанку.

Депозити корпорацій у гривні зросли за рік на 13,6%. Валютні кошти суб’єктів господарювання скоротилися на 10% у доларовому еквіваленті.

Попри зниження відсоткових ставок впродовж року, база фондування залишалася стабільною — загалом у 2017 році частка коштів корпорацій та населення у структурі зобов’язань зросла на 2,1 відсоткові пункти до 77,1%.

Нагадаємо, депозити та доходи від їх розміщення не враховуються при призначенні субсидії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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