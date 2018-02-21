НБУ: дохідність депозитів у 2017 році знизилась
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Минулого року вартість депозитів в Україні помітно знизилась. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.
“Вартість депозитів у 2017 році помітно знизилась. Загалом у 2017 році ставки за депозитами знизилися на 3,2 відсоткові пункти для вкладів у гривні — до 14,3% річних (за річними вкладами)”, — сказано у повідомленні.
Водночас, зазначається, що після поетапного підвищення Нацбанком облікової ставки до 16%, вартість гривневих короткострокових вкладів (до 6 місяців) зросла на 0,2-0,4 відсоткові пункти у порівнянні з жовтнем 2017 року, коли ставку було підвищено вперше.
“Вартість валютних депозитів населення зберігається на історично низькому рівні 3,7% (річні депозити)”, — додали у НБУ.
При цьому, за даними регулятора, протягом року обсяги депозитів населення зросли у гривні на 22,4%, у валюті — обсяги не змінилися.
“Найактивніше залучав гривневі кошти населення ПриватБанк, валютні — Ощадбанк”, — розповіли у Нацбанку.
Депозити корпорацій у гривні зросли за рік на 13,6%. Валютні кошти суб’єктів господарювання скоротилися на 10% у доларовому еквіваленті.
Попри зниження відсоткових ставок впродовж року, база фондування залишалася стабільною — загалом у 2017 році частка коштів корпорацій та населення у структурі зобов’язань зросла на 2,1 відсоткові пункти до 77,1%.
Нагадаємо, депозити та доходи від їх розміщення не враховуються при призначенні субсидії.