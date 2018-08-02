НБУ більше не публікуватиме дані про оперативний стан міжбанку

“Національний банк припиняє публікацію оперативного стану міжбанківського валютного ринку”, — сказано у повідомленні.

Як пояснив регулятор, з 1 серпня 2018 року скасована вимога НБУ щодо обов’язкової реєстрації угод на міжбанківському валютному ринку через ВалКлі. З цього моменту комерційні банки та НБУ перейшли на повноцінне використання торгівельно-інформаційних систем Блумберг та Рейтерс, як це роблять центральні банки інших країн світу, для моніторингу оперативного стану валютного ринку.

Це дозволило НБУ отримувати більш оперативні дані про стан ринку, а з банків зникло додаткове навантаження у вигляді внесення в ручному режимі інформації до ВалКлі.

Водночас, оскільки інформація з торгівельно-інформаційних систем не знаходиться у відкритому доступі, є комерційною і надається користувачам за платною підпискою, Нацбанк не може дублювати ці дані у відкритий доступ.

“Відповідно, в якості альтернативи було запроваджено довідкове значення курсу гривні до долара, яке розраховується так само, як і офіційний курс і публікується не пізніше 12:30 кожного дня. Оскільки більша частина угод укладається на міжбанківському валютному ринку у першій половині дня, значення, опубліковане у якості довідкового, об’єктивно відображатиме поточні тенденції на валютному ринку”, — зауважили в НБУ.

Нагадаємо, у НБУ пояснили, як тепер слідкувати за курсом гривні.