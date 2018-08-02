НБУ больше не будет публиковать данные об оперативном состоянии межбанка

"Национальный банк прекращает публикацию оперативного состояния межбанковского валютного рынка", - говорится в сообщении.

Как пояснил регулятор, с 1 августа 2018 года отменено требование НБУ относительно обязательной регистрации сделок на межбанковском валютном рынке через ВалКли. С этого момента коммерческие банки и НБУ перешли на полноценное использование торгово-информационных систем Блумберг и Рейтерс, как это делают центральные банки других стран мира, для мониторинга оперативного состояния валютного рынка.

Это позволило НБУ получать более оперативные данные о состоянии рынка, а с банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в ВалКли.

В то же время, поскольку информация с торгово-информационных систем не находится в открытом доступе, является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке, Нацбанк не может дублировать эти данные в открытый доступ.

"Соответственно, в качестве альтернативы было введено справочное значение курса гривни к доллару, которое рассчитывается так же, как и официальный курс и публикуется не позднее 12:30 каждого дня. Поскольку большая часть сделок заключается на межбанковском валютном рынке в первой половине дня, значение, опубликованное в качестве справочного, будет объективно отражать текущие тенденции на валютном рынке", - отметили в НБУ.

Напомним, в НБУ объяснили, как теперь следить за курсом гривны.