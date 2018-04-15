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НБА: "Голден Стейт" розгромив "Сан-Антоніо" у матчі-відкритті плей-оф

Київ • УНН

 • 8424 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. На “Оракл арені” баскетболісти “Голден Стейт Ворріорс” приймали “Сан-Антоніо Сперс” у стартовій грі першого раунду плей-оф Західної конференції НБА, передає УНН.

За рахунок більш високого відсотку реалізації кидків з гри господарі паркету захопили лідерство 15:8. Баззер-бітер від Жинобілі дещо зменшив відставання “шпор” за підсумками стартового відрізку — 28:17. Під кінець половини протистояння “воїни” дійшли до найбільшої різниці у +18.

У другій половині чинні чемпіони Асоціації продовжили домінувати та довели гру до спокійної звитяги 113:92.

За “ГСВ” 24 очки, 8 пд і 7 пр набрав Дюрант, 27 очок у Томпсона, 15 у Макгі, 12 + 11 пр + 8 пд у Гріна. За “Сан-Антоніо” 15 балів здобув Руді Гей і по 14 Олдрідж і Форбс.

Зауважимо, що обидва колективи проводили боротьбу без своїх головних зірок — Стівена Каррі (“ГСВ”) і Кавая Ленарда (“Сперс”).

Додамо також, другий поєдинок серії пройде 17-го квітня знову на паркеті “Оракл арени”.

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