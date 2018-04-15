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НБА: "Голден Стэйт" разгромил "Сан-Антонио" в матче-открытии плей-офф

Киев  •  УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. На "Оракл арене" баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" принимали "Сан-Антонио Сперс" в стартовой игре первого раунда плей-офф Западной конференции НБА, передает УНН.

За счет более высокого процента реализации бросков с игры хозяева паркета захватили лидерство 15:8. Баззер-битер от Жинобили несколько уменьшил отставание “шпор” по итогам стартового отрезка — 28:17. Под конец половины противостояния “воины” дошли до самой разницы в 18.

Во второй половине действующие чемпионы Ассоциации продолжили доминировать и довели игру до спокойной победы 113:92.

За “ГСВ” 24 очка, 8 ю и 7 пр набрал Дюрант, 27 очков у Томпсона, 15 в Макги, 12 + 11 пр + 8 ю у Грина. За “Сан-Антонио” 15 баллов получил Руди Гэй и по 14 Олдридж и Форбс.

Заметим, что оба коллектива проводили борьбу без своих главных звезд — Стивена Карри (“ГСВ”) и Кавая Ленарда (“Сперс”).

Добавим также, второй поединок серии пройдет 17-го апреля вновь на паркете “Оракл арены”.

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