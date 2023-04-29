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Назвати другом ворога НАТО – неадекватна політика: Зеленський про позицію Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Називати другом того, хто є ворогом Північноатлантичного Альянсу – неадекватна політика, заявив в інтерв’ю іноземним журналістам Президент Володимир Зеленський, коментуючи позицію Угорщини та можливості вирішення суперечок із Будапештом, передає УНН.

Цитата

"Як нам розв'язати суперечку з Будапештом? Я думаю, що питання в бажанні Будапешта. Угорщина – самостійна держава, й ніхто не може впливати на них. Мені здається, що є політична заплутаність політичних еліт Угорщини. Вам не здається? Чи може бути, наприклад, країна НАТО за росію й проти НАТО? Мені здається, що це заплутаність", - заявив він.

Деталі

На думку Зеленського, така політика Будапешта - це самостійний вибір Угорщини.

"Мені здається, що є якась угода юридична й джентльменська. Угода про повагу. Не можуть бути союзники НАТО за країну, яка називає НАТО ворогом. Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Це моя суб'єктивна думка", - наголосив Президент.

Він пояснив, що союзники - це про союз держав з однаковим баченням на безпеку, на цінності.

“Якщо всі кажуть, що росія називає нас ворогом, ми повинні ставити її на місце, вона не може захоплювати території. Одна держава не може сказати, "ні, росія наш союзник". Значить ти вже не союзник Альянсу. Тому, якщо ти де-юре союзник, а де-факто працюєш проти - ти не маєш радити Україні йти до НАТО, або ж не йти. Ти не повинен робити висновки або перепони", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україні потрібен дозвіл росії, щоб вступити в НАТО.

В МЗС на це відповіли та зазначили, що Україна не потребує дозволу росії, аби стати членом Альянсу.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Угорщина не має коментувати суверенітет нашої країни.

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