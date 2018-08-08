Названо шість головних проблем, з якими бізнес стикається на митниці

“Ми виділи шість основних проблемних сфер, з якими бізнес стикається в митній сфері. Це проблема визначення митної вартості, проблема повернення надмірно сплачених платежів, довільна класифікація товарів, адміністративна відповідальність за порушення митних правил, недостатність захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон, втручання правоохоронних органів в процедуру митного огляду”, — сказав Грегірчак.

Як пояснив він:

Проблема визначення митної вартості. Коли компанія має іншу точку зору про митну вартість товару, який імпортується через кордон. При цьому характерними є зловживання митних органів з безпідставного витребування документів. Бізнесу не зовсім зрозуміло буває, як митники застосовують другорядні методи визначення митної вартості, і часто-густо підприємці не розуміють логіку, за якою взагалі нараховуються суми митних платежів.

Повернення надмірно сплачених платежів. Часто бізнесу простіше погодитись з позицією митників і сплатити те, що вимагає митниця прямо на кордоні, для того, щоб відпустити товар у вільний обіг, а вже потім компанія йде до суду, виграє його, суд скасовує коригування митної вартості, але при цьому можуть бути труднощі з виконанням рішення суду про скасування рішення про корегування митної вартості так, щоб митниця таки скасувала висновок, звернулась до казначейства і надмірно сплачені гроші повернули компанії.

Довільна класифікація товарів. Тут є розбіжності не тільки у митниці з декларантами, а між рішеннями, які той самий митний орган ухвалював щодо абсолютно аналогічного товару. Або щодо якого існують рішення, ухвалені на етапі адміністративного чи судового оскарження. Практика класифікації товару в українських митників є абсолютно непослідовною.

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. Вона є предметом критики бізнесу, насамперед через те, що суворість відповідальності не є співмірною тяжкості порушень.

Недостатність захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон.

Втручання правоохоронних органів в процедуру митного огляду. Правоохоронцям, зокрема СБУ та Нацполіції, надано право ініціювати широкий спектр дій з доступом до товарів декларантів, перевантаження, розпакування тощо. Але ж у Митному кодексі є норма, що втручання правоохоронців у процедуру митного органу прямо заборонена.

Нагадаємо, ДФС та Нацполіція узгодили механізм дій для протидії контрабанді.