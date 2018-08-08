Названы шесть главных проблем, с которыми бизнес сталкивается на таможне

“Мы видели шесть основных проблемных сфер, с которыми бизнес сталкивается в таможенной сфере. Это проблема определения таможенной стоимости, проблема возврата излишне уплаченных платежей, произвольная классификация товаров, административная ответственность за нарушение таможенных правил, недостаточность защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу, вмешательство правоохранительных органов в процедуру таможенного осмотра”, — сказал Грегирчак.

Как пояснил он:

Проблема определения таможенной стоимости. Когда компания имеет другую точку зрения о таможенной стоимости импортируемого товара через границу. При этом характерны злоупотребления таможенных органов по необоснованному истребованию документов. Бизнесу не совсем понятно бывает, как таможенники применяют второстепенные методы определения таможенной стоимости, и часто предприниматели не понимают логику, по которой вообще начисляются суммы таможенных платежей.

Возврат излишне уплаченных платежей. Часто бизнесу проще согласиться с позицией таможенников и оплатить то, что требует таможня прямо на границе, для того, чтобы отпустить товар в свободное обращение, а уже потом компания идет в суд, выигрывает его, суд отменяет корректировки таможенной стоимости, но при этом могут быть трудности с исполнением решения суда об отмене решения о корректировке таможенной стоимости так, чтобы таможня таки отменила вывод, обратилась в казначейство и излишне уплаченные деньги вернули компании.

Произвольная классификация товаров. Здесь есть разногласия не только у таможни с декларантами, а и между решениями, которые тот же таможенный орган принимал по совершенно аналогичному товару. Или в отношении которого существуют решения, принятые на этапе административного или судебного обжалования. Практика классификации товара у украинских таможенников абсолютно непоследовательная.

Административная ответственность за нарушение таможенных правил. Она является предметом критики бизнеса, прежде всего потому, что суровость ответственности не является соизмеримой тяжести нарушений.

Недостаточность защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу.

Вмешательство правоохранительных органов в процедуру таможенного досмотра. Правоохранителям, в частности СБУ и Нацполиции, предоставлено право инициировать широкий спектр действий с доступом к товарам декларантов, перегрузке, распаковке и тому подобное. Но в Таможенном кодексе есть норма, что вмешательство правоохранительных органов в процедуру таможенного органа прямо запрещено.

Напомним, ГФС и Нацполиция согласовали механизм действий для противодействия контрабанде.