Названо найбільшого в світі покупця пальмової олії

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. За останні півтора року Нігерія імпортувала більше 475 тис. тонн пальмової олії на 347,7 млн дол., передає УНН з посиланням на Naija247news.

Так, в 2017 році країна імпортувала 300 тис. тонн пальмової олії, за перші 6 місяців 2018 року - ще 175 тис. тонн.

Відзначається, що виробники Нігерії мають дефіцит в цьому продукті у розмірі 900 тис. тонн.

Також повідомляється, що в минулому році Сенат Нігерії закликав уряд країни ввести заборону на імпорт пальмової олії. Попри це, нігерійці не планують зменшувати темпи імпорту. Очікується, що за підсумками 2018 року країна збільшить закупівлю пальмової олії ще на 35%.

Нагадаємо, нещодавно Україна також побила рекорд з імпорту пальмової олії. У країну завезли майже 100 тис. тонн цього продукту.

За словами депутата Сергія Тригубенка, найбільша проблема пальмової олії в тому, що її вміст часто приховують.

"Не пишуть на етикетках про трансжири, хоча і зобов'язані це робити", - сказав політик і наголосив, "що, якщо з рослинними оліями в окремих продуктах харчування для дорослих ще можна погодитися, то в питанні дитячого харчування, компромісів бути не повинно".

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