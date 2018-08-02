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Назван крупнейший в мире покупатель пальмового масла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. За последние полтора года Нигерия импортировала более 475 тыс. тонн пальмового масла на 347,7 млн долл., передает УНН со ссылкой на Naija247news.

Так, в 2017 году страна импортировала 300 тыс. тонн пальмового масла, за первые 6 месяцев 2018 года - еще 175 тыс. тонн.

Отмечается, что производители Нигерии имеют дефицит в этом продукте в размере 900 тыс. тонн.

Также сообщается, что в прошлом году Сенат Нигерии призвал правительство страны ввести запрет на импорт пальмового масла. Вопреки этому, нигерийцы не планируют сбавлять темпы импорта. Ожидается, что по итогам 2018 года страна увеличит закупку пальмового масла еще на 35%.

Напомним, недавно Украина также побила рекорд по импорту пальмового масла. В страну завезли почти 100 тыс. тонн этого продукта.

По словам депутата Сергея Тригубенко, самая большая проблема пальмового масла в том, что его содержание часто скрывают.

“Не пишут на этикетках о трансжирах, хотя и обязаны это делать”, — сказал политик и отметил, “что, если с растительными маслами в отдельных продуктах питания для взрослых еще можно согласиться, то в вопросе детского питания, компромиссов быть не должно”.

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