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Названо найбільших прогульників серед фракцій Ради у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Комітет виборців України назвав фракції, які пропустили найбільше голосувань Верховної Ради в грудні - рідше голосували депутати від "Опозиційної платформи – За життя" та ВО "Батьківщина". Про це УНН повідомили у пресслужбі КВУ.

“Показники участі в голосуваннях суттєво відрізнялися в залежності від того, до якої політичної сили входять народні депутати. Так, найчастіше брали участь в голосуваннях (голосували “за”, “проти” чи “утримався”) народні депутати від “Слуги Народу”, “Голосу” та “Європейської солідарності”. Натомість суттєво рідше голосували депутати від “Опозиційної платформи — За життя” та ВО “Батьківщина”, - зазначили у КВУ.

У середньому народні депутати від “Слуги Народу” взяли участь в 86% голосувань Ради, депутати “Голосу” — 85%, ЄС — 79%. "Тобто, як правило, один народний депутат від цих політичних сил брав участь у 8 із 10 голосувань Ради (натискав “за”, “проти” чи “утримався”)", - зазначили аналітики.

Суттєво нижчі показники голосувань, як повідомляється, - у депутатів ОПЗЖ та ВО “Батьківщина”, які взяли участь лише в 62% голосувань Ради.

Всього в грудні відбулося 532 голосування ВР. Зокрема, за цей час було прийнято Виборчий кодекс, внесено зміни щодо статусу учасників бойових дій, підтримано так званий закон про легалізацію видобутку бурштину та прийнято низку інших законодавчих актів.

Нагадаємо, нардепів Порошенка, Корнієнка та Дубінського позбавили виплат на суму понад 3 млн грн через прогули.

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