Названо головних поціновувачів української курятини за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У січні-серпні Україна експортувала м’яса та їстівних субпродуктів птиці на 441 млн дол. Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє УНН.
Деталі
Лише у серпні експорт української курятини становив 59 млн дол.
Головними покупцями української птиці за кордоном були Саудівська Аравія (122 млн доларів), Нідерланди (79 млн доларів) та Словаччина (24 млн доларів).
Водночас за вісім місяців Україна імпортувала курятини лише на 35 млн дол. Зокрема, у серпні — на 4,9 млн дол.
Експорт курятини Україною перевищує імпорт у 12 разів (у грошовому вимірюванні).
Доповнення
Найбільший в Україні виробник курятини МХП (Наша Ряба) за рік наростив 23% експорту (109 тис. тонн курятини в другому кварталі 2021-го проти 88,5 тис. тонн у II кварталі 2020 року).
На сьогоднішній день це єдиний виробник в Україні, який успішно пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків в курятині.
Цього року МХП став першим, хто відправив українську курятину в Лондон.
Водночас у вересні стало відомо, що МХП продав 20 цифрових копій логотипу “Наша Ряба” на найбільшій у світі криптовалютній біржі Binance. Кошти від аукціону будуть направлені на проведення фестивалю My Family Festival.