Названы главные ценители украинской курятины за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В январе-августе Украина экспортировала мяса и съедобных субпродуктов птицы на 441 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает УНН.
Детали
Только в августе экспорт украинской курятины составил 59 млн долл.
Главными покупателями украинской птицы за рубежом были Саудовская Аравия (122 млн долларов), Нидерланды (79 млн долларов) и Словакия (24 млн долларов).
В то же время за восемь месяцев Украина импортировала курятины только на 35 млн долл. В частности, в августе - на 4,9 млн долл.
Экспорт курятины Украины превышает импорт в 12 раз (в денежном измерении).
Дополнение
Крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) за год нарастил 23% экспорта (109 тыс. тонн курятины во втором квартале 2021-го против 88,5 тыс. тонн во II квартале 2020 года).
На сегодняшний день это единственный производитель в Украине, который успешно прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине.
В этом году МХП стал первым, кто отправил украинскую курятину в Лондон.
В то же время в сентябре стало известно, что МХП продал 20 цифровых копий логотипа "Наша Ряба" на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance. Средства от аукциона будут направлены на проведение фестиваля My Family Festival.