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Названі переможці рейтингу “Репутаційні активістів”

Названі переможці рейтингу “Репутаційні активістів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Оргкомітет III Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією визначив компанії з найвищим рівнем організації бізнес-процесів репутаційного менеджменту. “Київміськбуд” стає лідером рейтингу корпоративної репутації серед компаній-забудовників третій рік поспіль, повідомляє УНН.

За словами віце-президента Української PR-Ліги Олени Дерев’янко, перемога в Рейтингу говорить про те, що комунікації в компаніях не зводяться до безглуздого гучного точкового креативу, з розрізненим медіапроявом або digital-профанаціяєю.

А об’єднані єдиної стратегічною логікою і безперервним у часі комплексом здійсненних і результативних заходів.
“Репутаційні АКТИивістів” — це не компанії з якоюсь абстрактною “високою”, “сприятливою”, “відмінною” репутацією. Тому що завдання Рейтингу — оцінювати не сприйняття бізнес-структури її стейкхолдерами, а вміння менеджерів репутації правильно використовувати правильний інструментарій“, — говорить вона і додає, що високі місця в номінаціях є свідченням високого корпоративного IQ.

Репутацію компаній оцінювало журі, до якого входили виключно зовнішні по відношенню до компаній-номінантам фахівці: авторитетні українські медіа-експерти, незалежні галузеві експерти та представники консалтингових компаній, інвестиційні аналітики, представники професійних громадських організацій, які об’єднують учасників відповідних ринків.
Керуючий справами ХК “Київміськбуд” Юрій Зубко, приймаючи нагороду, в свою чергу, підкреслив, що цінність Рейтингу і перемоги в ньому, в першу чергу, в незалежному оцінюванні. Вся інформація про діяльність компаній береться з відкритого простору, ніхто не просить заповнювати таблиці і звітувати про кількість зовнішніх комунікацій.

“Для менеджменту „Київміськбуду“ репутація компанії — понад усе. Тому що це і відповідальність перед покупцями, і дуже дороге спадщина, що дісталася нам — 62 роки бездоганної репутації забудовника. Наша компанія — активна, публічна, відкрита до спілкування з громадськістю, журналістами. І хоча не всі засоби масової інформації нам аплодують, поскаржитися на те, що в „Київміськбуді“ проігнорували запит або не відповіли на незручне запитання, не можуть. Так що і далі ми будемо будувати красиві затишний будинку і вибудовувати грамотні комунікації”, — сказав він.

У Рейтингу відзначається, “Київміськбуд”, як найбільший український забудовник — один із найчастіше згадуваних брендів у пресі. Лідерські позиції в функціональному рейтингу вже стають для компанії традицією. Не дивлячись на досить складні умови роботи на ринку, великі масштаби будівництва і конфлікти навколо об’єктів, “Київміськбуд” активно комунікує з пресою, дає юридичні експертизи і відстоює свою точку зору, Така відкритість і якість інформації привели до чергового першого місця серед інших медіактівних брендів".

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