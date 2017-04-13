Названы победители рейтинга “Репутационные активисты”

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105403 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119291 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118250 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104919 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Названы победители рейтинга “Репутационные активисты”

Названы победители рейтинга “Репутационные активисты”

Киев  •  УНН

 • 15015 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Оргкомитет III Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией определил компании с самым высоким уровнем организации бизнес-процессов репутационного менеджмента. “Киевгорстрой” становится лидером рейтинга корпоративной репутации среди компаний-застройщиков третий год подряд, сообщает УНН.

По словам вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, победа в Рейтинге говорит о том, что коммуникации в компаниях не сводятся к бессмысленному шумному точечному креативу, разрозненным медиапроявлениям или digital-профанациям. А представляют собой объединенный единой стратегической логикой и непрерывный во времени комплекс выполнимых и результативных мероприятий.

“Репутационные АКТИВисты” — это не компании с некоей абстрактной “высокой”, “благоприятной”, “отличной” репутацией. Потому что задача Рейтинга — оценивать не восприятие бизнес-структуры ее стейкхолдерами, а умение менеджеров репутации правильно использовать правильный инструментарий“, — говорит она и добавляет, что высокие места в номинациях являются свидетельством высокого корпоративного IQ.

Репутацию компаний оценивало жюри, в которое входили исключительно внешние по отношению к компаниям-номинантам специалисты: авторитетные украинские медиаэксперты, независимые отраслевые эксперты и представители консалтинговых компаний, инвестиционные аналитики, представители профессиональных общественных организаций, объединяющих участников соответствующих рынков.

Управляющий делами ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко, принимая награду, в свою очередь, подчеркнул, что ценность Рейтинга и победы в нем, в первую очередь, в независимой оценке. Вся информация о деятельности компаний берется из открытого пространства, никто не просит заполнять таблицы и отчитываться о количестве внешних коммуникаций.

“Для менеджмента „Киевгорстроя“ репутация компании — превыше всего. Потому что это и ответственность перед покупателями, и доставшееся нам очень дорогое наследие — 62 года безукоризненной репутации застройщика. Наша компания — активная, публичная, открытая к общению с общественностью, журналистами. И хотя не все средства массовой информации нам аплодируют, пожаловаться на то, что в „Киевгорстрое“ проигнорировали запрос или не ответили на неудобный вопрос, не могут. Так что и дальше мы будем строить красивые уютный дома и выстраивать грамотные коммуникации”, — сказал он.

В Рейтинге отмечается, “Киевгострой”, как крупнейший украинский застройщик — один из самых упоминаемых брендов в прессе. Лидерские позиции в функциональном рейтинге уже становятся для компании традицией. Не смотря, на довольно сложные условия работы на рынке, крупные масштабы строительства и конфликты вокруг объектов, “Киевгорстрой” активно коммуницирует с прессой, дает юридические экспертизы и отстаивает свою точку зрения, Такая открытость и качество информации привели к очередному первому месту среди других медиактивных брендов".

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