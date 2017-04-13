Названы победители рейтинга “Репутационные активисты”

По словам вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, победа в Рейтинге говорит о том, что коммуникации в компаниях не сводятся к бессмысленному шумному точечному креативу, разрозненным медиапроявлениям или digital-профанациям. А представляют собой объединенный единой стратегической логикой и непрерывный во времени комплекс выполнимых и результативных мероприятий.

“Репутационные АКТИВисты” — это не компании с некоей абстрактной “высокой”, “благоприятной”, “отличной” репутацией. Потому что задача Рейтинга — оценивать не восприятие бизнес-структуры ее стейкхолдерами, а умение менеджеров репутации правильно использовать правильный инструментарий“, — говорит она и добавляет, что высокие места в номинациях являются свидетельством высокого корпоративного IQ.

Репутацию компаний оценивало жюри, в которое входили исключительно внешние по отношению к компаниям-номинантам специалисты: авторитетные украинские медиаэксперты, независимые отраслевые эксперты и представители консалтинговых компаний, инвестиционные аналитики, представители профессиональных общественных организаций, объединяющих участников соответствующих рынков.

Управляющий делами ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко, принимая награду, в свою очередь, подчеркнул, что ценность Рейтинга и победы в нем, в первую очередь, в независимой оценке. Вся информация о деятельности компаний берется из открытого пространства, никто не просит заполнять таблицы и отчитываться о количестве внешних коммуникаций.

“Для менеджмента „Киевгорстроя“ репутация компании — превыше всего. Потому что это и ответственность перед покупателями, и доставшееся нам очень дорогое наследие — 62 года безукоризненной репутации застройщика. Наша компания — активная, публичная, открытая к общению с общественностью, журналистами. И хотя не все средства массовой информации нам аплодируют, пожаловаться на то, что в „Киевгорстрое“ проигнорировали запрос или не ответили на неудобный вопрос, не могут. Так что и дальше мы будем строить красивые уютный дома и выстраивать грамотные коммуникации”, — сказал он.

В Рейтинге отмечается, “Киевгострой”, как крупнейший украинский застройщик — один из самых упоминаемых брендов в прессе. Лидерские позиции в функциональном рейтинге уже становятся для компании традицией. Не смотря, на довольно сложные условия работы на рынке, крупные масштабы строительства и конфликты вокруг объектов, “Киевгорстрой” активно коммуницирует с прессой, дает юридические экспертизы и отстаивает свою точку зрения, Такая открытость и качество информации привели к очередному первому месту среди других медиактивных брендов".