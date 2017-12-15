Названі кращі маркетингові команди України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Всеукраїнська рекламна коаліція та дослідницька компанія Factum Group визначили кращі маркетингові команди України 2017 року у 14 категоріях, передає УНН.
Зокрема, в категорії алкогольних напоїв перше місце зайняла компанія Eastern Beverage Trading. За нею пішла команда Bacardi Martini.
У категорії фінансових послуг першу позицію зайняла команда "Ощадбанку", на другому місці - Kredobank, на третій позиції - MasterCard.
У категорії безалкогольних напоїв лідерство дісталося Carlsberg Ukraine, другу позицію посіла команда New Products Group, третю - Coca-Cola.
"Reckitt Benckiser очолила рейтинг команд в категорії здоров'я і краси, а Polpharma Україна лідирує в категорії лікарських засобів і медичних послуг", - розповіли організатори.
Nestle Україна - номер один серед мультибрендових компаній.
Lenovo обійшла Samsung і Electrolux Ukraine в категорії техніки для дому та офісу, команда Danone - найкраща в категорії продуктів харчування.
Metro Cash & Carry Ukraine зайняла першу позицію в категорії роздрібної торгівлі.
Фонд "Повернись живим" став кращим в категорії соціальних фондів.
Київстар обійшов Vodafone в категорії телекомунікаційних компаній.
Команда Toyota на першому місці в категорії транспортних засобів, за нею йде WOG.
У категорії туризму лідирує Bukovel, а команда Egis Ukraine - найкраща в категорії будівництва.
При складанні рейтингу в 2017 році враховувалися результати креативного сезону за останній рік, нагороди, які отримали кампанії в конкурсі Best Marketing Innovations, медійні бюджетні показники, кількість іміджевих і промокампаній тощо.
Відзначається, що в підсумковий залік рейтингу Best Marketing Teams включені тільки ті номінації, в яких маркетингові команди-переможці набрали не менше 50% балів. Такі компанії мали як нагороди за ефективність і креативність, так і медійні бюджети.
"Крім переможців, до рейтингу включено маркетингові команди, які набрали не менше 30 відсотків балів рейтингу", - підкреслили оранізатори.