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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100356 просмотра

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10 марта, 17:10 • 102373 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102687 просмотра

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Названы лучшие маркетинговые команды Украины

Названы лучшие маркетинговые команды Украины

Киев  •  УНН

 • 15919 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Всеукраинская рекламная коалиция и исследовательская компания Factum Group определили лучшие маркетинговые команды Украины 2017 года в 14 категориях, передает УНН.

В частности, в категории алкогольных напитков первое место заняла компания Eastern Beverage Trading. За ней последовала команда Bacardi Martini.

В категории финансовых услуг первую позицию заняла команда "Ощадбанка", на втором месте - Kredobank, на третьей позиции - MasterCard.

В категории безалкогольных напитков лидерство досталось Carlsberg Ukraine, вторую позицию заняла команда New Products Group, третью - Coca-Cola.

"Reckitt Benckiser возглавила рейтинг команд в категории здоровья и красоты, а Polpharma Украина лидирует в категории лекарственных средств и медицинских услуг", - рассказали организаторы.

Nestle Украина - номер один среди мультибрендовых компаний.

Lenovo обошла Samsung и Electrolux Ukraine в категории техники для дома и офиса, команда Danone - лучшая в категории продуктов питания.

Metro Cash & Carry Ukraine заняла первую позицию в категории розничной торговли.

Фонд "Вернись живым" стал лучшим в категории социальных фондов.

Киевстар обошел Vodafone в категории телекомуникационных компаний.

Команда Toyota на первом месте в категории транспортных средств, за ней следует WOG.

В категории туризма лидирует Bukovel, а команда в Egis Ukraine - лучшая в категории строительства.

При составлении рейтинга в 2017 году учитывались результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations, медийные бюджетные показатели, количество имиджевых и промокампаний и тому подобное.

Отмечается, что в итоговый зачет рейтинга Best Marketing Teams включены только те номинации, в которых маркетинговые команды-победители набрали не менее 50% баллов. Такие компании имели как награды за эффективность и креативность, так и медийные бюджеты.

"Кроме победителей, в рейтинг включены маркетинговые команды, набравшие не менее 30 процентов баллов рейтинга", - подчеркнули оранизаторы.

 

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