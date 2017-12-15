Названы лучшие маркетинговые команды Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Всеукраинская рекламная коалиция и исследовательская компания Factum Group определили лучшие маркетинговые команды Украины 2017 года в 14 категориях, передает УНН.
В частности, в категории алкогольных напитков первое место заняла компания Eastern Beverage Trading. За ней последовала команда Bacardi Martini.
В категории финансовых услуг первую позицию заняла команда "Ощадбанка", на втором месте - Kredobank, на третьей позиции - MasterCard.
В категории безалкогольных напитков лидерство досталось Carlsberg Ukraine, вторую позицию заняла команда New Products Group, третью - Coca-Cola.
"Reckitt Benckiser возглавила рейтинг команд в категории здоровья и красоты, а Polpharma Украина лидирует в категории лекарственных средств и медицинских услуг", - рассказали организаторы.
Nestle Украина - номер один среди мультибрендовых компаний.
Lenovo обошла Samsung и Electrolux Ukraine в категории техники для дома и офиса, команда Danone - лучшая в категории продуктов питания.
Metro Cash & Carry Ukraine заняла первую позицию в категории розничной торговли.
Фонд "Вернись живым" стал лучшим в категории социальных фондов.
Киевстар обошел Vodafone в категории телекомуникационных компаний.
Команда Toyota на первом месте в категории транспортных средств, за ней следует WOG.
В категории туризма лидирует Bukovel, а команда в Egis Ukraine - лучшая в категории строительства.
При составлении рейтинга в 2017 году учитывались результаты креативного сезона за последний год, награды, которые получили кампании в конкурсе Best Marketing Innovations, медийные бюджетные показатели, количество имиджевых и промокампаний и тому подобное.
Отмечается, что в итоговый зачет рейтинга Best Marketing Teams включены только те номинации, в которых маркетинговые команды-победители набрали не менее 50% баллов. Такие компании имели как награды за эффективность и креативность, так и медийные бюджеты.
"Кроме победителей, в рейтинг включены маркетинговые команды, набравшие не менее 30 процентов баллов рейтинга", - подчеркнули оранизаторы.