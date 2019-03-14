Названо зарплату Зідана в мадридському "Реалі"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Французький футболіст і тренер Зінедін Зідан буде заробляти в мадридському "Реалі" 12 млн євро на рік, передає УНН з посиланням на El Confidencial.
Зідан буде заробляти в мадридському "Реалі" 12 млн євро на рік, що на кілька мільйонів більше порівняно з періодом, коли він покидав "Реал" навесні 2018 року: тоді річний заробіток тренера становив 7,5 млн євро, плюс бонуси.
Зідан змінив на посту тренера "Реала" аргентинця Сантьяго Соларі, який був звільнений у зв'язку з незадовільними результатами в останніх матчах. Контракт з ним підписано до 30 червня 2022 року.
Нагадаємо, як писав УНН, зарплати футболістів столичного клубу "Динамо" декларуються на рівні всього 18-20 тис. грн на місяць, що абсолютно не відповідає реальним заробіткам футболістів. Робиться це з метою ухилення від сплати податків в повному обсязі, пояснив журналіст Сергій Болотников. Основну ж частину зарплати "Динамо" платить через кіпрський офшор.
Подібна схема офшорного фінансування столичного ФК, за словами експерта Павловського, дозволила їх власникам за останні п'ять років недоплатити до пенсійного фонду більше 440 млн грн, і ще 30 млн грн військового збору - до державного бюджету.