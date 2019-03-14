Названа зарплата Зидана в мадридском "Реале"

Зидан будет зарабатывать в мадридском “Реале” 12 млн евро в год, что на несколько миллионов больше по сравнению с периодом, когда он покидал “Реал” весной 2018 года: тогда годовой заработок тренера составлял 7,5 млн евро, плюс бонусы.

Зидан сменил на посту тренера “Реала” аргентинца Сантьяго Солари, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами в последних матчах. Контракт с ним подписан до 30 июня 2022 года.

Напомним, как писал УНН, зарплаты футболистов столичного клуба “Динамо” декларируются на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц, что абсолютно не отвечает реальным заработкам футболистов. Делается это с целью уклонения от уплаты налогов в полном объеме, пояснил журналист Сергей Болотников. Основную же часть зарплаты „Динамо“ платит через кипрский оффшор.

Подобная схема оффшорного финансирования столичного ФК, по словам эксперта Павловского, позволила их собственникам за последние пять лет недоплатить в пенсионный фонд более 440 млн грн, и еще 30 млн грн военного сбора — в государственный бюджет.