НАЗК заявило у поліцію і прокуратуру на п'ятьох чиновників

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями – і направило відповідні висновки до прокуратури та поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до прокуратури та територіальних органів Національної поліції", - вказали в агентстві.

Серед осіб, які не подали декларації, як зазначається, - колишні посадові особи територіальних управлінь патрульної поліції та Кропивницького слідчого ізолятора.

"Під час контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що посадовці не подали декларації перед/після звільнення", - додали у НАЗК.

НАЗК, як вказано, повідомляло посадовцям про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Нагадаємо, в Україні нарахували понад 26 тисяч корупціонерів.

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