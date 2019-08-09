НАЗК заявило у поліцію і прокуратуру на п'ятьох чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями – і направило відповідні висновки до прокуратури та поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень – неподання декларацій 5-ма посадовцями. Відповідні обґрунтовані висновки направлені до прокуратури та територіальних органів Національної поліції", - вказали в агентстві.
Серед осіб, які не подали декларації, як зазначається, - колишні посадові особи територіальних управлінь патрульної поліції та Кропивницького слідчого ізолятора.
"Під час контролю своєчасності подання декларацій встановлено, що посадовці не подали декларації перед/після звільнення", - додали у НАЗК.
НАЗК, як вказано, повідомляло посадовцям про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.
Нагадаємо, в Україні нарахували понад 26 тисяч корупціонерів.