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В Україні нарахували понад 26 тисяч корупціонерів

В Україні нарахували понад 26 тисяч корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні 26 863 людей скоїли корупційні правопорушення. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів "Опендатабот", передає УНН.

"За новими даними, зараз в Україні є 26 863 людей, що скоїли корупційні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Найбільш популярним корупційним правопорушенням в 2019 році є порушення вимог фінансового контролю (2115 справ). На другому місці — пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (154 справи) та порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (88 справ).

Також на сайті сервісу повідомляється, що НАЗК знову відкрило реєстр корупціонерів на порталі відкритих даних. Тож українці знову зможуть перевірити, чи не знаходиться людина в цьому реєстрі.

За даними реєстру, найбільше корупціонерів в Україні було зафіксовано в 2018 році - 4 тисячі осіб, а найменше в 2016 році - 2 тисячі осіб.

"Людина, яка скоїла корупційне правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади. Перед тим, як людина займе посаду, її перевірка обов’язкова. Також корупціонерів слід перевіряти при прийомі на звичайну роботу, адже для компанії корупціонер — це завжди репутаційний ризик", - зазначено на сайті "Опендатабот".

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 17 протоколів за порушення вимог фінансового контролю.

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