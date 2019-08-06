В Украине насчитали более 26 тысяч коррупционеров

"По новым данным, сейчас в Украине 26 863 человек, совершивших коррупционные правонарушения", - говорится в сообщении.

Наиболее популярным коррупционных правонарушением в 2019 году является нарушение требований финансового контроля (2115 дел). На втором месте - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов (88 дел).

Также на сайте сервиса сообщается, что НАПК снова открыло реестр коррупционеров на портале открытых данных. Поэтому украинцы снова смогут проверить, не находится ли человек в этом реестре.

По данным реестра, больше всего коррупционеров в Украине было зафиксировано в 2018 году - 4 000 человек, а меньше всего в 2016 году - 2 000 человек.

"Человек, который совершил коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Перед тем, как человек займет должность, его проверка обязательна. Также коррупционеров следует проверять при приеме на обычную работу, ведь для компании коррупционер - это всегда репутационный риск", - говорится на сайте "Опендатабот".

Напомним, НАПК направило в суд 17 протоколов за нарушение требований финансового контроля.