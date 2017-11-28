НАЗК запустило телефонну спецлінію для повідомлень про корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило спеціальну телефонну лінію для повідомлень про коурпцію, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Відтепер створена у Національному агентстві спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію +38(044)200-06-91", - повідомили у НАЗК.
Зазначається, що телефонна лінія працюватиме у цілодобовому режимі:
- з 9-ї год до 18 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства;
- з 18 год. до 9 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.
Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати такі відомості: своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь; прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення; обставини вчинення правопорушення", - додали в НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК затвердило порядок обробки повідомлень про корупцію.