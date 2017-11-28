НАПК запустило телефонную спецлинию для сообщений о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции открыло специальную телефонную линию для сообщений о коурпцию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Отныне создана в Национальном агентстве специальная телефонная линия для сообщений о коррупции +38 (044) 200-06-91", - сообщили в НАПК.
Отмечается, что телефонная линия будет работать в круглосуточном режиме:
- с 9 ч до 18 ч. с понедельника по пятницу включительно сообщение о коррупции принимаются непосредственно работниками Национального агентства;
- с 18 ч. до 9 ч. с понедельника по пятницу и в нерабочие дни (праздничные и выходные) сообщения принимаются в автоматическом режиме через автоответчик.
"Для осуществления сообщение через автоответчик необходимо указать следующие сведения: свою фамилию, имя, отчество и адрес, по которому лицо, сообщает, желает получить ответ; фамилия, имя, отчество, должность, место работы лица, совершившего коррупционное правонарушение; обстоятельства совершения правонарушения", - добавили в НАПК.
Напомним, Назка утвердило порядок обработки сообщений о коррупции.