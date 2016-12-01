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НАЗК виявило адмінпорушення у купівлі С.Лещенком квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції закінчило перевірку купівлі народним депутатом Сергієм Лещенком квартири у Києві та виявило адміністративні порушення. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

НАЗК виявило адмінпорушення у купівлі С.Лещенком квартири

“НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень у новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. Будучи на момент придбання неруxомості народним депутатом України, тобто суб’єктом, на якого поширюються вимоги статей 23, 24 Закону України „Про запобігання корупції“, Сергій Лещенко одержав подарунок, вартість якого у 1307,43 разів перевищила мінімальну заробітну плату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 гривень)”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК склали протокол на народного депутата відповідно до ч.1 ст.1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

“Таке порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка”, — зазначили у НАЗК.

Окрім того, як розповіли у НАЗК, розпочато процедуру ознайомлення С.Лещенка з протоколом про адміністративне правопорушення.

“З метою забезпечення прозорості процесу та уникнення політичних маніпуляцій народному депутату було запропоновано здійснювати відеофіксацію, від якої він категорично відмовився”, — наголосили у НАЗК.

Також повідомляється, що С.Лещенко відмовився ознайомлюватися з адміністративним протоколом без свого адвоката.

“Тому Національне агентство запрошує народного депутата та його захисника прибути сьогодні, 1 грудня 2016 року, в будь-який час до агентства для завершення процедури ознайомлення з протоколом”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня у НАЗК розпочали перевірку законності купівлі квартири нардепом Сергієм Лещенком.

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