НАПК выявило админнарушения в покупке С.Лещенко квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции закончило проверку покупки народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве и выявило административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн 550 тыс. гривен в новом доме в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком. Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом Украины, то есть субъектом, на которого распространяются требования статей 23, 24 Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 гривен)", - говорится в сообщении.
В НАПК составили протокол на народного депутата в соответствии с ч.1 ст.1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков наказывается наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка", - отметили в НАПК.
Кроме того, как рассказали в НАПК, начата процедура ознакомления С.Лещенко с протоколом об административном правонарушении.
"С целью обеспечения прозрачности процесса и избежания политических манипуляций народному депутату было предложено осуществлять видеофиксацию, от которой он категорически отказался", - отметили в НАПК.
Также сообщается, что С.Лещенко отказался знакомиться с административным протоколом без своего адвоката.
"Поэтому Национальное агентство приглашает народного депутата и его защитника прибыть сегодня, 1 декабря 2016 года, в любое время в агентство для завершения процедуры ознакомления с протоколом", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 сентября в НАПК начали проверку законности покупки квартиры нардепом Сергеем Лещенко.