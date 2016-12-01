НАПК выявило админнарушения в покупке С.Лещенко квартиры

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 11577 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 19746 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 19225 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 27891 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 65180 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 70511 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 190679 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105872 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131591 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160045 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.4м/с
43%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 106647 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 94785 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 51872 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 92030 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 73078 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 26211 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 65104 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 190635 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 377458 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 373790 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 1116 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 28848 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 52611 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106944 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 138751 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

НАПК выявило админнарушения в покупке С.Лещенко квартиры

Киев • УНН

 • 9278 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции закончило проверку покупки народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве и выявило административные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

НАПК выявило админнарушения в покупке С.Лещенко квартиры

"НАПК установило, что при покупке квартиры общей площадью 192 кв. м и стоимостью 7 млн ​​550 тыс. гривен в новом доме в историческом центре Киева Сергей Лещенко получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена ​​застройщиком. Будучи на момент приобретения недвижимости народным депутатом Украины, то есть субъектом, на которого распространяются требования статей 23, 24 Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раз превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 млн 801 тыс. 648 гривен)", - говорится в сообщении.

В НАПК составили протокол на народного депутата в соответствии с ч.1 ст.1725 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Такое нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков наказывается наложением штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка", - отметили в НАПК.

Кроме того, как рассказали в НАПК, начата процедура ознакомления С.Лещенко с протоколом об административном правонарушении.

"С целью обеспечения прозрачности процесса и избежания политических манипуляций народному депутату было предложено осуществлять видеофиксацию, от которой он категорически отказался", - отметили в НАПК.

Также сообщается, что С.Лещенко отказался знакомиться с административным протоколом без своего адвоката.

"Поэтому Национальное агентство приглашает народного депутата и его защитника прибыть сегодня, 1 декабря 2016 года, в любое время в агентство для завершения процедуры ознакомления с протоколом", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 сентября в НАПК начали проверку законности покупки квартиры нардепом Сергеем Лещенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21