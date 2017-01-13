НАЗК прийняли зміни та покращення до здійснення декларування

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Оновлені Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування та Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування готуються до юстування. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила глава НАЗК Наталія Корчак, передає УНН.

Зазначається, що доопрацьовані порядки прийняті сьогодні на засіданні.

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“Від себе додам, що процес вдосконалення не знає меж, і тільки досвід і час можуть внести корективи, які відповідатимуть в повній мірі українським реаліям, людському ресурсу та технічним можливостям. Згодом ми побачимо, наскільки коректними були зауваження та необхідними внесені зміни. І чи потребуватиме Національне агентство відведених 180 днів для проведення перевірки, чи ні,” — зауважила Н.Корчак.

Як повідомляв УНН, Міжнародний валютний фонд пообіцяв всебічну допомогу НАЗК при перевірці майнових та фінансових активів українських декларантів за межами держави.

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