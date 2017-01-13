НАПК приняли изменения и улучшения в осуществление декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Обновленные Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования и Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления готовятся к юстировки. Об этом на своей странице Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак, передает УНН.
Отмечается, что доработанные порядки приняты сегодня на заседании.
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"От себя добавлю, что процесс совершенствования не знает границ, и только опыт и время могут внести коррективы, отвечающие в полной мере украинским реалиям, человеческому ресурсу и техническим возможностям. Впоследствии мы увидим, насколько корректными были замечания и необходимыми внесены изменения. И будет ли требоваться Национальному агентству отведенные 180 дней для проведения проверки, или нет ", - отметила Н.Корчак.
Как сообщал УНН, Международный валютный фонд пообещал всестороннюю помощь НАПК при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами государства.