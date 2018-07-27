НАЗК перевірить декларації нардепа та судді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані трьома суб’єктами декларування, серед яких суддя та народний депутат України. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
Так, відповідно до прийнятих рішень Національне агентство розпочне перевірки декларацій, які були подані:
- Бершовим Геннадієм Євгеновичем, суддею, Головою Харківського апеляційного адміністративного суду, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.
- Сідоренком Юрієм Сергійовичем, директором Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради, за 2016 та 2017 роки.
- Мартиняком Сергієм Васильовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 та 2017 роки.
Крім того, були прийняті рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій, поданих двома суб’єктами декларування за 2015– 2017 роки. Також продовжено термін повної перевірки е-декларацій трьох осіб за 2015– 2017 роки на додаткові 30 календарних днів.
Нагадаємо, Національне агентство з запобігання корупції винесло припис голові Антимонопольного комітету України щодо його підлеглих.