НАПК проверит декларации нардепа и судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены тремя субъектами декларирования, среди которых судья и народный депутат Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
Так, согласно принятых решений Национальное агентство начнет проверки деклараций, представленных:
- Бершовым Геннадием Евгеньевичем, судьей, председателем Харьковского апелляционного административного суда, 2015 года (исправленного), а также за 2016 и 2017 годы.
- Сидоренко Юрием Сергеевичем, директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, по 2016 и 2017 годы.
- Мартынякой Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, по 2016 и 2017 годы.
Кроме того, были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных двумя субъектами декларирования по 2015- 2017 годы. Также продлен срок полной проверки электронной декларации трех человек за 2015- 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины относительно его подчиненных.