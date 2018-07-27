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НАПК проверит декларации нардепа и судьи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены тремя субъектами декларирования, среди которых судья и народный депутат Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

Так, согласно принятых решений Национальное агентство начнет проверки деклараций, представленных:

- Бершовым Геннадием Евгеньевичем, судьей, председателем Харьковского апелляционного административного суда, 2015 года (исправленного), а также за 2016 и 2017 годы.

- Сидоренко Юрием Сергеевичем, директором Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета, по 2016 и 2017 годы.

- Мартынякой Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, по 2016 и 2017 годы.

Кроме того, были приняты решения о результатах осуществления полной проверки деклараций, поданных двумя субъектами декларирования по 2015- 2017 годы. Также продлен срок полной проверки электронной декларации трех человек за 2015- 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины относительно его подчиненных.

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