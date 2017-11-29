НАЗК направило до суду 55 протоколів про порушення у деклараціях чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції станом на сьогодні направило до суду 55 протоколів про адміністративні правопорушення за внесення недостовірних відомостей та несвоєчасне подання без поважних причин декларацій за 2015 та 2016 роки, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"НАЗК станом на сьогодні направило до суду 55 протоколів про адміністративні правопорушення за внесення недостовірних відомостей та несвоєчасне подання без поважних причин декларацій за 2015 та 2016 роки, а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. З них 16 протоколів - за останні 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, направлені до суду протоколи стосовно міністра та 3-х заступників міністрів, 4 протоколи стосовно 3-х народних депутатів, 3-х працівників прокуратури та 2-х суддів, які порушили статтю 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Під час чергового засідання 24 листопада цього року Національне агентство прийняло рішення про направлення до суду 5-х протоколів про адміністративні правопорушення, які передбачені частиною першою статті 172-6 та частиною першою статті 172-7 КУпАП.
Як повідомляв УНН, НАЗК винесло припис заступнику керівника апарату ВР.