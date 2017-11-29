НАЗК направило до суду 55 протоколів про порушення у деклараціях чиновників

"НАЗК станом на сьогодні направило до суду 55 протоколів про адміністративні правопорушення за внесення недостовірних відомостей та несвоєчасне подання без поважних причин декларацій за 2015 та 2016 роки, а також повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. З них 16 протоколів - за останні 2 місяці", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, направлені до суду протоколи стосовно міністра та 3-х заступників міністрів, 4 протоколи стосовно 3-х народних депутатів, 3-х працівників прокуратури та 2-х суддів, які порушили статтю 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Під час чергового засідання 24 листопада цього року Національне агентство прийняло рішення про направлення до суду 5-х протоколів про адміністративні правопорушення, які передбачені частиною першою статті 172-6 та частиною першою статті 172-7 КУпАП.

Як повідомляв УНН, НАЗК винесло припис заступнику керівника апарату ВР.