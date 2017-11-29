НАПК направило в суд 55 протоколов о нарушениях в декларациях чиновников

"НАПК по состоянию на сегодня направило в суд 55 протоколов об административных правонарушениях за внесение недостоверных сведений и несвоевременное представление без уважительных причин деклараций 2015 и 2016 годы, а также сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Из них 16 протоколов - за последние 2 месяца" , - говорится в сообщении.

В частности, направлены в суд протоколы в отношении министра и 3-х заместителей министров, 4 протокола о 3-х народных депутатов, 3-х работников прокуратуры и 2-х судей, которые нарушили статью 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время очередного заседания 24 ноября этого года Национальное агентство приняло решение о направлении в суд 5-х протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью первой статьи 172-6 и частью первой статьи 172-7 КоАП.

Как сообщал УНН, Назка вынесло предписание заместителю руководителя аппарата ВР.