НАЗК хоче оштрафувати Павелка за те, що провів фінал ЛЧ УЄФА в столиці

Дії НАЗК з цього приводу він називає абсурдними та пояснює чому.

Так, за словами Тимошенка, Павелко взяв на себе відповідальність та виступив перед УЕФА гарантом проведення такого відповідального заходу, як фінальний матч ЛЧ УЄФА, в Україні.

"Відповідальність означає усвідомлення суті та значення власної діяльності та її наслідків для суспільства і його соціального розвитку. І, врешті, суспільне благо чи зло вчинив Андрій Павелко, як народний депутат, реалізуючи відповідні владні повноваження під час опрацювання і розгляду проектів Законів України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та Митного кодексу України”?

Ці законодавчі зміни мали на меті забезпечити належне виконання нами, як приймаючою стороною, організаційних заходів (приїзд команд, делегацій УЕФА, розташування численних туристів-вболівальників тощо). Без ухвалення ВРУ цих актів, фінал у столиці України просто б не відбувся…" - пояснив юрист.

Тепер же, саме за підтримку перелічених законопроектів НАЗК хоче винести Павелку адмінпротокол.

Юрист УАФ наголосив, що вважає таку роботу антикорупційного органу імітацією боротьби з корупцією та імітацією опікування інтересами держави.

Претензії до Павелка через фінал ЛЧ УЄФА має керівниця Департаменту моніторингу законодавства НАЗК Ірина Мостова. Зокрема, за її підписом УАФ отримав черговий лист, опублікований Тимошенком.

"А раніше, ця сама Мостова, в обхід засідання членів НАЗК, скеровувала до суду абсолютно безпідставні адмінпротоколи на Павелка, жоден з яких так і не був прийнятий судами до уваги", - уточнив юрист, не виключивши певну особисту зацікавленість Мостової.

"З юридичної точки зору, у діях пані Мостової проглядає зловживання своїм службовим становищем. І навіть не хочеться думати, що вона це робить на догоду невідомому замовнику", - резюмував він.

Нагадаємо, фінал ЛЧ УЄФА, який проходив у Києві, зібрав десятки тисяч вболівальників та гостей. І тільки у день фіналу усі вони залишили в готелях та ресторанах столиці близько 50 мільйонів гривень.

Президент УЄФА Александер Чеферін, своєю чергою, тоді заявив про високий рівень організації фіналу ЛЧ у Києві.