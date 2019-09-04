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НАПК хочет оштрафовать Павелко за то, что провел финал ЛЧ УЕФА в столице

НАПК хочет оштрафовать Павелко за то, что провел финал ЛЧ УЕФА в столице

Киев  •  УНН

 • 10287 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. История с попытками НАПК вынести админпротокол главе УАФ Андрей Павелко за организацию финала ЛЧ УЕФА в Киеве продолжается. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Украинской ассоциации футбола Владимир Тимошенко, передает УНН.

Действия НАПК по этому поводу он называет абсурдными и объясняет почему.

Так, по словам Тимошенко, Павелко взял на себя ответственность и выступил перед УЕФА гарантом проведения такого ответственного мероприятия, как финальный матч ЛЧ УЕФА в Украине.

"Ответственность означает осознание сути и значения собственной деятельности и ее последствий для общества и его социального развития. И, наконец, общественное благо или зло совершил Андрей Павелко, как народный депутат, реализуя соответствующие властные полномочия при обработке и рассмотрении проектов законов Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Таможенный кодекс Украины"?

Эти законодательные изменения имели целью обеспечить надлежащее выполнение нами, как принимающей стороной, организационных мероприятий (приезд команд, делегаций УЕФА, расположение многочисленных туристов-болельщиков и т.д.). Без принятия ВРУ этих актов, финал в столице Украины просто бы не состоялся..." - пояснил юрист.

Теперь же, именно за поддержку перечисленных законопроектов НАПК хочет вынести Павелко админпротокол.

Юрист УАФ подчеркнул, что считает такую работу антикоррупционного органа имитацией борьбы с коррупцией и имитацией заботы об интересах государства.

Претензии к Павелко из-за финала ЛЧ УЕФА имеет руководитель Департамента мониторинга законодательства НАПК Ирина Мостовая. В частности, за ее подписью УАФ получил очередное письмо, опубликованное Тимошенко.

"А раньше, эта самая Мостовая, в обход заседания членов НАПК, направляла в суд абсолютно беспочвенные админпротоколы на Павелко, ни один из которых так и не был принят судами во внимание", - уточнил юрист, не исключив определенную личную заинтересованность Мостовой.

"С юридической точки зрения, в действиях госпожи Мостовой просматривается злоупотребление своим служебным положением. И даже не хочется думать, что она это делает в угоду неизвестному заказчику", - резюмировал он.

Напомним, финал ЛЧ УЕФА, который проходил в Киеве, собрал десятки тысяч болельщиков и гостей. И только в день финала все они оставили в отелях и ресторанах столицы около 50 миллионов гривен.

Президент УЕФА Александер Чеферин, в свою очередь, тогда заявил о высоком уровне организации финала ЛЧ в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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