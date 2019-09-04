НАПК хочет оштрафовать Павелко за то, что провел финал ЛЧ УЕФА в столице

КИЕВ. 4 сентября. УНН. История с попытками НАПК вынести админпротокол главе УАФ Андрей Павелко за организацию финала ЛЧ УЕФА в Киеве продолжается. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Украинской ассоциации футбола Владимир Тимошенко, передает УНН.