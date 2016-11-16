НАЗК: із 1 січня 2017 року значно розшириться коло суб’єктів е-декларування

“Друга хвиля охопить більше коло суб’єктів електронного декларування. Наразі вичерпний перелік міститься у Законі України “Про запобігання корупції”, - повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

Тож, відповідно до Закону, під другу хвилю е-декларування потраплять, особи, які вже заповнювали е-декларації за 2015 рік, тобто всі без винятку особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також прирівняні до них для цілей Закону України “Про запобігання корупції” посадові особи, юридичні особи публічного права.