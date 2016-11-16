НАПК: с 1 января 2017 года значительно расширится круг субъектов е-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что начиная с 1 января 2017 года расширится круг субъектов е-декларирования, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"Вторая волна охватит больший круг субъектов электронного декларирования. Сейчас исчерпывающий перечень содержится в Законе Украины "О предотвращении коррупции", - сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.
Поэтому, согласно закону, под вторую волну е-декларирования попадут, лица, которые уже заполняли электронную декларации за 2015 год, то есть все без исключения лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также приравненные к ним для целей Закона Украины "О предупреждении коррупции" должностные лица, юридические лица публичного права.