Найвищій рівень забруднення повітря цього літа в Києві був у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Цього літа найбільший рівень забруднення повітря в Києві був у червні. Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського ДСНС України.
“За ІЗА (індекс забруднення атмосфери) стан забруднення повітря у Києві з червня по серпень оцінюється, як високий з найбільшим рівнем забруднення у червні, коли спостерігались максимальні середньодобові температури повітря. Треба відмітити, що у літні місяці року рівень забруднення повітря постійно з року в рік найвищий”, — йдеться у відповіді.
Зазначається, що літо 2019 року відзначилося сухою та жаркою погодою, а цьогорічний червень виявився найтеплішим за 139 років спостережень. Погодні умови влітку — висока температура повітря, мала кількість опадів, наявність приземних інверсій сприяють більшому накопиченню забруднювальних домішок в атмосферні.
“За даними спостережень повітря міста найбільш забруднене діоксином азоту, формальдегідом, в окремі місяці — оксидом вуглецю, оксидом азоту, завислими речовинами та фенолом. Але перевищення середньодобових гранично — допустимих концентрацій (ГДК с.д.) найбільше відмічається з діоксиду азоту та формальдегіду. Так, середньомісячні концентрації діоксиду азоту у червні, липні та серпні 2019 року перевищували ГДКс.д. у 4,2; 2,8 та 3,0 рази відповідно, формальдегіду — у 2,6; 2,0 та 2,3 раза відповідно. Перевищення ГДКс.д. спостерігалось також з діоксиду сірки (у 1,3-1,5 раза), оксиду азоту (у 1,0-1,6 раза), фенолу (у 1,0- 1,5 раза)”, — зазначається у відповіді.
Довідка УНН: Для оцінки якості повітря використовується індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який розраховується як сума поділених на ГДКс.д. середніх концентрацій забруднювальних речовин.
Нагадаємо, у Києві цього літа найбільш забруднене повітря було в районі Деміївської та Бессарабської площ.